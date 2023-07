‘Patati e Patatá’ trocam socos em público em SC

Homens fantasiados de palhaço trocam socos durante apresentação no Sul do Brasil

Vídeo de dois animadores de público vestidos de Patati e Patatá trocando socos durante apresentação causou grande surpresa nas redes sociais. No vídeo, os artistas estavam em uma caravana com a Carreta da Alegria, em Ituporanga, no Alto Vale (Santa Catarina), na noite desta quarta-feira (5).

A carreta estava na cidade desde junho para promover um passeio divertido em cima de um caminhão todo iluminado. Porém, depois de toda essa confusão o grupo precisou interromper as programações do dia. A briga entre os animadores só parou após chegar a ‘turma do deixa disso’.

A atração permanecerá na cidade até o próximo domingo, 9.