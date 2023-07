“Estou vivo”, dispara Stênio Garcia em vídeo

Ator criticou as notícias que informam de forma falsa a sua morte e em vídeo ele tenta acalmar o coração dos seus seguidores, amigos e familiares

Mais vivo do que nunca! Stênio Garcia usou suas redes sociais para acalmar o coração do público que ansiava por notícias do ator. Stênio ainda usou o vídeo para criticar a postura de alguns veículos que anunciaram a sua morte, dizendo que está vivo e enfrentando quadro de septicemia.

“Porque ficar matando as pessoas? Deseja saúde, eu pelo menos faço isso. Eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde para todos vocês”, disse ele.

Ele ainda completa na legenda: “Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção. Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona”, explicou o ator.