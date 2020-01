Mulheres fazem ato ‘Vai Ter Gorda’ no Porto da Barra

PUBLICIDADE 

Na manhã deste domingo (12) o movimento “Vai Ter Gorda” levou várias mulheres à praia do Porto do Barra, em Salvador. A ação serve para combater a gordofobia, preconceito sofrido pelas pessoas que estão acima do peso.

O ato reuniu mulheres de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana. As mulheres fizeram pinturas no corpo com frases de autoestima e em combate a gordofobia.

Segundo o G1, o movimento surgiu em 2016 fazendo ações com o intuito de combater a gordofobia e incentivar a valorização das mulheres gordas e desde então, o histórico de luta do grupo se baseia em ações de reivindicações de políticas públicas para tirar as mulheres gordas de uma exclusão do mercado de trabalho, além de abraçar outras demandas dos direitos humanos.