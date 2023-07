Mulher que ganhou na loteria lida com falência após vício em festas e drogas

Ela já foi proibida de dirigir por dois anos após bater seu carro enquanto estava drogada e obrigada a usar tornozeleira eletrônica

A vencedora mais jovem da loteria do Reino Unido, Callie Rodgers vive uma nova vida, após ter declarado falência. Seu prêmio na época era o equivalente a R$ 11 milhões, e foi gasto com festas, drogas e plásticas. Ela ficou milionária aos 16 anos e agora, com 34 anos, tem sido flagrada comprando alimentos congelados.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, ela declarou falência em 2021. Parte de seus gastos foram com plásticas nos seios (R$ 113 mil), roupas (R$ 1.8 milhão) e com ‘presentes’ para amigos e familiares (R$ 3.1 milhões).

Segundo a própria Callie, ela já gastou R$ 1.5 milhão com substâncias ilícitas.

Ela já foi proibida de dirigir por dois anos após bater seu carro enquanto estava drogada e obrigada a usar tornozeleira eletrônica.