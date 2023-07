PF desarticula grupo suspeito de corrupção em Tocantins

Os investigados poderão responderpor diferentes crimes e, caso sejam condenados, as penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão

A Polícia Federal deflagrou a Operação Transport nesta quinta-feira (13) com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de praticar delitos de corrupção e fraud eem licitações em Tocantins.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão nas cidades de Palmas, Ananás, Riachinho, Araguaína e Palmeirópolis, todas em Tocantins. A PF apurou que os suspeitos criavam empresas de fachada e, com auxílio de funcionários públicos, ganhavam as licitações.

O suposto esquema ocorreu entre 2017 a 2020 na Secretaria de Administração de uma prefeitura, que celebrou acordos fraudulentos com a empresa investigada para direcionar licitações de transporte escolar para empresas do grupo criminoso.

Também foi constatado que as empresas ofereciam outros serviços como construção civil e shows artísticos, notadamente sem qualquer capacidade operacional. Calcula-se que as empresas tiveram contratos com a administração pública que ultrapassam a quantia de R$ 3 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.