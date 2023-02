Mulher que diz ter tirado a virgindade do príncipe Harry comenta que foi uma ‘rapidinha’

Foi a primeira vez em que a mulher falou sobre o episódio abertamente. “Eu não sabia que ele era virgem quando aconteceu”, explica

“Eu sou a mulher sobre quem o príncipe Harry escreveu em seu livro e com quem ele perdeu a virginidade”, diz Sasha Walpole em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Foi a primeira vez em que a mulher falou sobre o episódio abertamente. “Eu não sabia que ele era virgem quando aconteceu”, explica Sasha, complementando que só percebeu isso na manhã seguinte. “Foi uma rapidinha.”



No livro “Spare”, Harry, 38, afirma que sua primeira vez foi com “uma mulher mais velha” que o tratou como um “jovem garanhão” e teria ocorrido em um descampado atrás de um “pub movimentado”. O príncipe ainda classifica o momento como “vergonhoso”, “inglório”. Sasha afirma que todas as informações são verdade e diz que não se importa com a classificação feita por Harry. “Não foi nem um pouco glorioso. Estávamos bêbados fazendo sexo no campo.”, esclarece.



Sasha trabalhava cuidando dos cavalos na casa do príncipe, Highgrove House, e, segundo ela, tinha 19 anos quando o episódio aconteceu, apenas três anos a mais que Harry, que tinha 16. Ela diz que ele a chamou para fumar um cigarro durante a festa de aniversário dela e foi a partir disso que tudo aconteceu.



Ela afirma ainda que os dois eram amigos próximos e compartilhavam interesse por cavalos. “Ele podia ser príncipe Harry para os outros, mas, para mim, era só Harry”, falou. “Tivemos ótimos momentos. Ele era um ótimo amigo.”



O príncipe escreve no livro que a mulher teria dado um tapa em sua bunda. “Dei uma apertadinha também”, complementa Sasha na entrevista. “Foi divertido. Ele tinha um ótimo bumbum. Estou surpresa que ele colocou isso em seu livro. Foi há tanto tempo. Éramos adolescentes.” Ela diz ainda que, na época, outras pessoas sabiam do ocorrido e não iriam se surpreender com a notícia. “Eles ficariam mais surpresos por eu não estar mais trabalhando com cavalos. Sou motorista de escavadeira”, conta.