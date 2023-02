Concluído o plano de manejo do Parque das Sucupiras

O Instituto Brasília Ambiental e a EcoSoul irão promover reunião virtual de apresentação do plano de manejo do Parque Ecológico das Sucupiras

Acontecerá reunião virtual de apresentação do plano de manejo do Parque Ecológico das Sucupiras, localizado no Sudoeste. O encontro será realizado na segunda-feira (6), a partir das 18h. Os interessados em participar devem acessar a plataforma Zoom.

Iniciado no ano passado, o plano de manejo foi feito com base na construção coletiva por meio de oficinas participativas da comunidade, incluindo diversos atores da sociedade civil, órgãos públicos, pesquisadores e moradores da região, entre outros. O documento técnico é fruto de uma contratação realizada pelo Brasília Ambiental, da qual a empresa EcoSoul, de consultoria ambiental, foi a vencedora da seleção.

Conservação

O plano de manejo estabelece o zoneamento e as normas que regulamentam o uso de uma unidade de conservação (UC), a partir dos objetivos definidos no ato de sua criação. O documento apresenta estudos da fauna, flora, meio físico, socioeconômico, infraestrutura e uso público, definindo o que pode ser construído e o que deve ser preservado na área.

O Parque Ecológico das Sucupiras, criado pelo Decreto nº 25.926/2005, é uma área de conservação do Cerrado. É um espaço de contemplação, educação ambiental e convivência consciente, onde a comunidade pode usufruir, respeitando as espécies de fauna e flora do local.

As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected] com o assunto: Plano de Manejo – PE das Sucupiras.

*Com informações da Agência Brasília