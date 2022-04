Mulher presenteia o marido com sexo a três e ‘convidada’ engravida

Jess e Stephen DeMarco, divulgaram um vídeo no qual revelaram que a esposa presenteou o marido com sexo a três pelo aniversario de um ano

Famosos no TikTok por compartilhar detalhes de suas vidas baseada no poliamor, Jess e Stephen DeMarco, divulgaram um vídeo no qual revelaram que a esposa presenteou o marido com sexo a três pelo aniversario de um ano de casamento. O que não era esperado era que a mulher acabasse grávida.

No vídeo, que tem 3,5 milhões de visualizações, o casal americano se abraçam e dançam para comemorar a novidade. Na legenda, a esposa escreveu: “Dei ao meu marido um ménage para o nosso aniversário. E como resultado, ele a engravidou. Já que não temos filhos”.

Em entrevista ao site News24, o casal explicou que estabeleceu algumas regras para que o relacionamento seja saudável. “Namoramos cerca de cinco ou seis mulheres diferentes a longo prazo, mas saímos em muitos primeiros encontros com mulheres com as quais acabamos não nos conectando.”

No entanto, a esposa admitiu que sentiu ciúmes algumas vezes. “Quando encontramos a pessoa certa, avaliamos sua vida e garantimos que ela se encaixe na nossa e, assim, damos o próximo passo”, concluiu em entrevista.