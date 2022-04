Jantar na pauliceia e novo desembargador são destaques da coluna do dia

ARIANA

Recém-chegada de um giro pela Europa ao lado do marido, o fazendeiro e pecuarista Wando Borges, a psicóloga Gislene Borges completa nesta quarta-feira mais um ano de vida no conforto do lar no Lago Sul. Muito querida no circuito social da capital federal, Gislene será homenageada ao longo do mês por amigas.

ENCONTROS

O dia promete ser movimentado para o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Ele participa de audiência com os desembargadores José Amilcar e Mônica Sifuentes, no STF. Na sequência, Fux receberá o senador Paulo Rocha, líder do PT, e finalizará a agenda com o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes.

DANDO…

A campanha encabeçada pela cantora Anitta para que jovens de até 17 anos tirem o título de eleitor é um enorme sucesso. De acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, 45.220 pessoas desta faixa etária se alistaram na Justiça Eleitoral, representando um aumento de 31,3% na comparação com fevereiro.

…CERTO

O prazo para emitir ou até mesmo regularizar a situação do título de eleitor vai até o dia 4 de maio e poderá ser realizado totalmente pela internet. Entre os documentos necessários para a emissão do título, os brasileiros precisam tirar uma selfie segurando um documento de identificação e comprovante de residência atualizado.

NOVO DESEMBARGADOR

Desembargador Eduardo Morais da Rocha com a esposa Virgínia Afonso

O juiz federal Eduardo Morais da Rocha, é o novo desembargador federal do TRF1. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União da sexta-feira (1/4). O magistrado que é brasiliense está de mudança da capital mineira para Brasília, junto com a esposa, a advogada e professora universitária mineira Virgínia Afonso.

SAÚDE

O 9º Congresso Sul Brasileiro de Câncer de Boca, promovido pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), vai reunir nos dias 7 e 8 de abril cerca de 400 profissionais e estudantes de toda a região Sul do país. O encontro terá a apresentação de mais de 100 trabalhos, palestras, mesas-redondas e também a exposição de casos clínicos.

OPERA

A Cia de Cantores Líricos de Brasília irá se apresentar pela cidade com a ópera-bufa O Elixir do Amor. A produção circulará pelo Distrito Federal este mês, de graça, e contará com a direção de cena de Francisco Mayrink. Limitação de público e apresentação do comprovante de vacinação serão exigidos para a segurança de todos.

CAUSA NOBRE

O Instituto Sabin encerrou o ciclo 2021 com investimento superior a R$ 5 milhões em projetos sociais. As ações do Instituto Sabin atingiram mais de 138 mil pessoas. Sem fins lucrativos, foi criado em 2005 (R$ 50 milhões já foram investidos) e atua como braço social do Grupo Sabin em ações e projetos de impacto socioambiental.

DOCE DELÍCIA

Com a proximidade da Páscoa, muitas são as delícias criadas por chefs confeiteiros de Brasília. Entre as novidades deste ano, está a Nube Café (@nubecafe), com saborosos macarons em formatos de coelhos e cenouras feitos exclusivamente para a data. Com variados recheios e precinhos especiais, são uma excelente dica de presente para a ocasião.

SAL E BRASA

Mais de 10 horas de churrasco. Essa é a promessa que o Festival Brasas apresenta para o público em sua segunda edição, que será realizada entre os dias 28 e 29 de maio, no Estacionamento 3 do Parque da Cidade. O evento organizado pela Top7 Entretenimento promete reunir mais de 30 mestres churrasqueiros vindos de várias partes do Brasil.

MERECIDO

O jornalista, articulista e consultor João Carlos Silva, muito conhecido e querido na Câmara dos Deputados, tomou assento no último final de semana como membro do reconhecido Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso do Sul. A solenidade foi realizada em Campo Grande com a presença de autoridades.

