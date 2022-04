Programa Administração Regional 24h é publicado no Diário Oficial

Nesta quarta-feira (6), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o decreto que cria o Programa Administração Regional 24h, que oferecem atendimento de ouvidoria pelo portal de serviços do DF. O projeto foi lançado na terça-feira (5) em cerimônia no Palácio do Buriti. Mais de 30 serviços passam a ser disponibilizados pela população a qualquer hora do dia. Desde pintura de faixa de pedestre à instalação de paradas de ônibus ou de Pontos de Encontro Comunitários (PECs), até ações para combate à dengue e a manutenção de estradas. Futuramente, também será possível solicitar licenciamento para quiosques e trailers, autorização para ambulantes, cópia de plantas de edificações existentes e desarquivamento de processos. GDF pretende incluir todos os serviços de interesse da população prestados pelas administrações no portal e, neste primeiro momento, trabalha para aprimorar o atendimento. Para o governador Ibaneis Rocha, o programa aproxima o governo da população para que ela possa indicar o que precisa ser feito, corrigido e elogiado nas cidades em qualquer dia, horário e local. O atendimento presencial será mantido nas administrações regionais, em horário normal do expediente, e as solicitações também poderão ser feitas pelo telefone 162. Além da comodidade de um serviço online, o Administração Regional Digital 24 Horas também permite que as solicitações sejam recebidas e tratadas pelo sistema de Ouvidoria do GDF. Logo, terão que ser respondidas dentro dos prazos legais previstos de até 20 dias corridos, conforme explica os gestores da Controladoria-Geral. Passo a passo Para acessar o serviço basta entrar neste link e clicar no ícone "Administração Regional Digital 24h". Em seguida, escolha a opção "Cidadão". Por fim, escolha um dos serviços digitais disponíveis em "Administração Regional Digital 24h" e faça o seu registro.