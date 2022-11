Mulher negra é acusada de furto na Renner, que demite a funcionária

Prima da vítima publicou no Twitter imagens da confusão envolvendo a cliente e funcionários da empresa

Wanderley Preite Sobrinho

São Paulo-SP

Uma mulher negra que experimentava roupas no provador de uma loja da Renner no Shopping Madureira, no Rio de Janeiro, alega ter sido vítima de racismo de uma funcionária. A prima da vítima publicou no Twitter imagens da confusão envolvendo a cliente e funcionários da empresa.

“Minha prima estava no provador da Renner quando, de repente, entrou uma funcionária a coagindo, a empurrando na parede, mandando tirar tudo o que ela ‘pegou'”, escreveu a prima da cliente na legenda do vídeo.

As imagens mostram o momento em que a cliente recebe apoio de outros consumidores durante a discussão com a lojista.

“Ela falou: tira tudo que tá dentro da bolsa. Me dá a bolsa que eu vi você pegando”, disse uma cliente sobre a vendedora. “Pela cor da pele. Isso é um absurdo.”

Outro vídeo exibe diversos clientes do shopping reunidos na loja da Renner em um protesto em que gritam a frase “Renner racista!”. “Começamos a fazer barulho e a gerente branca falou que não precisava disso porque era uma coisa mínima. Minha prima em prantos, e em momento nenhum ouvimos um pedido de desculpa”, escreveu.

RENNER DE MADUREIRA RACISTA!!!!

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela “pegou”, ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ — J (@ju_cst) November 12, 2022

Funcionária é demitida

Em nota a reportagem, a Renner informa que a funcionária responsável pelo tumulto foi demitida. “A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa afirma que “não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação” e que mantém “uma política de Direitos Humanos, além de um Código de Conduta e um programa de diversidade que buscam promover a inclusão”.

“Continuaremos empenhados em avançar na conscientização de nossos times e no aprimoramento de nossos processos, reforçando os treinamentos e com atuação imediata na loja em questão, com o objetivo de garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as nossas relações”, conclui a Renner.