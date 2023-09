Mulher mata blogueira com o objetivo de forjar a própia morte

Os suspeitos desferiram mais de 50 facadas na vítima de 23 anos, incluindo múltiplos golpes no rosto, na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade

Uma mulher enfrenta a ameaça de uma sentença de prisão perpétua após esfaquear uma blogueira que se assemelhava a ela, com o objetivo de forjar a própria morte na Alemanha. Khadidja foi atraída para uma armadilha mortal e brutalmente esfaqueada devido à sua semelhança com a agressora, Shahraban.

Shahraban e seu namorado Sheqir, ambos com 24 anos, desferiram mais de 50 facadas na vítima de 23 anos, incluindo múltiplos golpes no rosto, na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade. O casal acreditava que poderia confundir os investigadores, fazendo-os acreditar que o corpo da vítima pertencia a Shahraban.

O motivo por trás desse ato hediondo era o desejo de Shahraban de escapar da família, que seguia uma rígida educação islâmica iraquiana, para iniciar uma nova vida com seu namorado, nascido no Kosovo.

Durante o processo judicial em Ingolstadt, Baviera, Alemanha, foi revelado que o casal contatou aleatoriamente jovens que se pareciam com Shahraban nas redes sociais. No dia 9 de agosto de 2022, os assassinos enviaram uma mensagem para Khadidja por meio de uma conta falsa chamada “lunee.officiel”, convidando-a a participar de um videoclipe do rapper alemão Lune. Apenas dois dias depois, eles voltaram a contatá-la usando outra conta no Instagram.

Após o brutal assassinato, os culpados colocaram o corpo em um veículo e o abandonaram perto da residência de Shahraban, na esperança de que seus pais encontrassem o corpo e erroneamente presumissem que se tratava de sua filha.

O julgamento de Shahraban e Sheqir está programado para começar nas próximas semanas.