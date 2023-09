PF apreende droga dentro de embalagens para cosméticos e pó de café

No ultimo final de semana, entre 1 e 3 de setembro, a Polícia Federal apreendeu, em ações distintas, cerca de 20 kg de cocaína

Entre sexta e domingo, a Polícia Federal que atua no Aeroporto Internacional de São Paulo apreendeu, em ações distintas, mais de 20 kg de cocaína com passageiros de voos internacionais.

Na sexta (1), com o auxílio de cães farejadores e aparelho de raio-x, a Polícia Federal encontrou um homem nacional da Nigéria que ingressou no país mediante protocolo de refúgio com cerca de 9 kg de cosméticos contendo cocaína. Ele tinha como destino final de sua viagem a Nigéria.

Em outra ação, realizada pela mesma equipe de policiais no domingo (3), uma mulher, nacional da Guiné e que também ingressou no país mediante protocolo de refúgio, foi flagrada com 12 kg de cocaína ocultos dentro de embalagens de pó de café. A suspeita, que foi presa em flagrante, viajava com sua filha de dois anos. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.