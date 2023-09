Mulher esfaqueia idoso após tentativa de estupro

A mulher já tinha um mandado de prisão preventiva em seu nome emitido pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, relacionado a acusações de tráfico de drogas

Uma mulher de 35 anos se apresentou voluntariamente à polícia na quinta-feira, 31 de agosto, alegando ter cometido homicídio em legítima defesa contra um idoso identificado como Laurindo Ferreira de Almeida, de 71 anos, que supostamente a atacou sexualmente em General Carneiro, localizada a 449 km de Cuiabá.

De acordo com o depoimento da suspeita, o idoso, que usava uma tornozeleira eletrônica, invadiu sua residência empunhando uma faca, com a intenção de cometer um estupro. Durante o assalto, a mulher conseguiu desarmar o agressor e, em legítima defesa, o atacou, desferindo múltiplos golpes.

Após a denúncia, as autoridades policiais se dirigiram à residência da mulher e encontraram o corpo de Laurindo no chão. A suspeita foi presa em flagrante.

A Delegacia do município iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do homicídio.