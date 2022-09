Mulher engana assaltante ao dizer que está grávida para escapar de sequestro

Ela foi liberada pelo assaltante em um ponto da rodovia em direção ao município da Serra

Um casal de amigos foi rendido por um assaltante armado na noite deste sábado, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na Grande Vitória.

Uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, contou para policiais militares que ela e o amigo foram rendidos na altura do bairro Tabajara.

Assim que o amigo dela entrou no carro, o criminoso invadiu o veículo e sentou no banco de trás.

Segundo a mulher, o assaltante ainda a obrigou que ela e o amigo trocassem de lugar e ele assumisse a direção do carro. Depois, o criminoso ainda mandou o amigo da mulher seguir em direção ao município da Serra.

Desesperada, a mulher inventou que estava grávida e passando mal e pediu pra sair do carro. Ela foi liberada pelo assaltante em um ponto da rodovia e ele seguiu com o amigo dela no veículo.

Segundo o boletim da PM, ela pediu socorro em um posto da Eco 101, concessionária que administra a rodovia.

A PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e fizeram buscas na região.

De acordo com a PM, durante as buscas os militares foram informados que o homem havia sido deixado pelo suspeito em uma base da Eco101, em Jardim Tropical, na Serra.

O suspeito fugiu com o veículo e, até o momento, ele e o carro não foram localizados.

A Eco 101 informou que o caso não foi registrado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.