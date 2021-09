Mulher é morta por causa de dívida de bicicleta

O suspeito cobrou a mulher sobre o pagamento de uma bicicleta que teria sido trocada por drogas pelo filho do namorado da vítima

No domingo (12), uma mulher de 20 anos foi assassinada a tiros dentro da casa onde morava, na Zona Oeste do Recife (PE). De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi a cobrança de uma dívida.

Segundo testemunhas, um homem armado chegou à casa e a vítima estava com o namorado. O suspeito cobrou a mulher sobre o pagamento de uma bicicleta que teria sido trocada por drogas pelo filho do namorado da vítima.

A vítima foi identificada como Priscila Cordeiro Cavalcanti. Durante a discussão, o suspeito atirou contra o namorado, que não foi atingido e fugiu.

A mulher foi atingida na barriga e morreu no local. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse homicídio.