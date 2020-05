Mulher é expulsa de mercado por estar sem máscara

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (25) um mercado de Saten Island, nos Estados Unidos, foi palco de uma confusão que viralizou na internet. O motivo da briga entre clientes do estabelecimento foi o fato de uma mulher querer fazer compras no local sem usar máscaras.

Nas imagens é possível ver que a mulher, que foi expulsa do mercado, sem máscara e com o carrinho cheio de compras. Ela tenta passar por um corredor que está bloqueado por outros carrinhos de outros clientes e é expulsa a gritos do local.

Os clientes bloqueiam a passagem propositalmente e pedem “Saia agora!”, enquanto gesticulam em uma verdadeira confusão.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y — McAuley (@McauleyHolmes) May 25, 2020