Mulher é encontrada morta a facadas em estrada de chão em MT

Nesta segunda-feira, 11, a jovem Marta Daniele da Silva, de 24 anos, foi encontrada morta a facadas em uma estrada de chão batido em Paranatinga, a 380 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, os moradores do Bairro Flamboyant acionaram as autoridades ao encontrarem a jovem caída na rua com sangramentos e aparentemente já morta.

Marta era natural de Timbiras, no Maranhão, e se mudou para Paranatinga. Ela deixou três filhos menores de idade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte dela por causa das perfurações das facadas. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil.