URGENTE: Pelo menos 13 feridos em tiroteio na estação de metrô do Brooklyn

“Às 8h27, a polícia atendeu a uma ligação para o 911 de uma pessoa baleada no metrô” no Brooklyn, disse à AFP um porta-voz da polícia de NY

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas e 13 ficaram feridas na plataforma de uma estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, na manhã desta terça-feira, 12, de acordo com as primeiras informações sobre o ocorrido. O episódio violento aumentou o medo sobre a segurança pública da cidade norte-americana.

Relatos iniciais indicam que cinco pessoas foram baleadas, disse um policial. A polícia estava procurando um homem com uma máscara de gás e um colete laranja de construção, disse a autoridade. Os policiais foram chamados à estação de metrô da Rua 36, onde as linhas D, N e R passam pelo bairro Sunset Park, por volta das 8h30 desta terça, horário de Nova York, disse uma porta-voz do Departamento de Polícia. Eles também encontraram dispositivos não detonados, acrescentou o porta-voz. Diversas viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros estão no local.

O chamado para o Corpo de Bombeiros foi de relatos de fumaça dentro da estação. Uma foto da cena mostrava pessoas atendendo passageiros ensanguentados deitados no chão da estação.

Mais detalhes sobre a ocorrência ainda não estavam disponíveis até a publicação desta matéria. Não se sabe ainda a gravidade da lesão dos feridos. Um porta-voz do prefeito de Nova York, Eric Adams, se recusou a comentar o assunto, pois os relatórios ainda eram preliminares.

Os trens que atendem a esta estação estavam atrasados durante o horário do rush da manhã. O prefeito da cidade estava em casa na manhã desta terça-feira e esta sendo informado, de acordo com um porta-voz.