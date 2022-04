URGENTE: Zelensky denuncia ‘centenas de estupros’ em zonas ocupadas pelos russos

“Nas zonas libertadas dos ocupantes, o registro e a investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia continuam…”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou nesta terça-feira (12) “centenas de casos de estupro” nas áreas ocupadas pelo Exército russo, “incluindo meninas menores de idade e meninos muito pequenos”.

“Nas zonas libertadas dos ocupantes, o registro e a investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia continuam. Novas valas comuns são encontradas quase diariamente”, afirmou ele em mensagem ao Parlamento lituano por videoconferência.

Seis pessoas mortas a tiros encontradas em porão de Kiev

Os corpos de seis pessoas mortas a tiros foram encontrados em um porão no subúrbio leste de Kiev, anunciou nesta terça-feira a Procuradoria-Geral da Ucrânia.

“Os corpos de seis civis com ferimentos de bala foram encontrados no porão de uma casa”, afirmou a Procuradoria no Telegram, ao lado de uma fotografia dos cadáveres e com a informação de que uma investigação foi aberta.

“De acordo com uma investigação preliminar, os militares russos assassinaram civis na localidade de Shevchenkovo, no distrito de Brovary, perto de Kiev”, acrescentou a Procuradoria.

Nos últimos dias foram encontradas centenas de cadáveres de civis em cidades dos arredores de Kiev, como Bucha e Irpin, depois que as tropas russas abandonaram a região no fim de março.

