Mulher é encontrada estrangulada com a própia calcinha em MG

O suspeito, um homem de 45 anos, foi detido pelas autoridades

Uma tragédia ocorreu na zona rural de Novo Cruzeiro, localizada no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, onde uma mulher de 32 anos foi encontrada morta, vítima de estrangulamento, usando sua própria calcinha.

A descoberta macabra aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 11 de setembro, quando a irmã da vítima encontrou o corpo e imediatamente acionou a Polícia Militar. Ela relatou que a irmã havia desaparecido após sair para um passeio de moto com o suspeito no dia anterior. Desconfiada da situação, decidiu refazer o trajeto para investigar o paradeiro da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher estava despida, com a calcinha enrolada em torno do pescoço e amarrada a um arbusto próximo. Seu shorts, contendo a quantia de R$ 24, estava sob seu corpo, e esse dinheiro foi entregue à irmã da vítima.

Com base no relato da irmã da vítima, as autoridades conseguiram localizar o suspeito do crime, que apresentava sinais evidentes de embriaguez e um comportamento agitado. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento no crime, alegando não conhecer a vítima.

No entanto, o suspeito entrou em contradição e, mais tarde, admitiu que conhecia a mulher, embora a tenha desrespeitado com palavras ofensivas. Apesar disso, ele continua a negar sua participação no homicídio. A moto que ele usou no passeio com a vítima foi encontrada nos fundos de sua residência.

A situação ficou ainda mais tensa quando o suspeito adotou um tom ameaçador em relação aos policiais, afirmando que eles teriam consequências a enfrentar.