Mulher diz que atirou em namorado para impedir que ele deixasse apartamento

Ela havia se apresentado à polícia na segunda-feira (17), após ficar foragida.

Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP

A técnica de enfermagem Daiana Rosa da Silva Luz, 36, presa temporariamente por ter atirado contra o namorado, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (21), em uma delegacia na zona leste de São Paulo.

Daiana atirou contra o companheiro, um homem de 42 anos, no dia 6 deste mês, no saguão do apartamento dele em Cidade Líder. A ação foi registrada por câmera de monitoramento.

Ela havia se apresentado à polícia na segunda-feira (17), após ficar foragida.

Segundo a advogada Karina Carmo, Daiana contou no depoimento que atirou na tentativa de impedirque o homem deixasse o apartamento, uma vez que tinha a intenção de conversar sobre uma suposta traição ocorrida na noite anterior. A defensora conversou com a reportagem na entrada do 66º DP (Vale do Aricanduva).

“Ela pegou a arma para que ele não saísse. Ela atirou para que ele ficasse para conversar naquele momento de violenta emoção”, disse a advogada de Daiana.

Questionada sobre a tentativa de outros disparos enquanto o homem estava caído já ferido, a defesa negou que eles visavam atingir a vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os outros sete disparos eram para tentar destravar a arma, porque, como ela estava sob violenta emoção, ela queria se matar”, sustentou a advogada.

Sobre a faca que a mulher buscou no apartamento e também aparece na imagem, a intenção não era ferir o companheiro, mas tirar a própria vida, acrescentou a advogada.

A defesa de Daiana, que também é feita pelo advogado Marcelo Primo, pontuou que mesmo deixando o homem sozinho caído no saguão, Daiana ligou para outras pessoas para que elas acionassem socorro para o companheiro.

A polícia chegou a divulgar que, logo após atirar, Daiana teria fugido por uma estrada que liga a capital ao interior. A advogada confirmou que sua cliente pegou o carro e seguiu por uma estrada para chegar até a casa de uma amiga, mas não se sentiu bem e retornou para São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a defesa, a arma usada no crime, que teria numeração raspada, seria do namorado. A reportagem não localizou os advogados dele.

CRIME

Uma câmera de monitoramento instalada no saguão do prédio registrou a ação.

As imagens mostram que a vítima deixa o apartamento e aciona o botão do elevador. Como a porta da residência estava aberta, ele retorna e a fecha. De costas, o homem não percebe quando a mulher abre a porta e, com uma pistola em mãos, efetua um disparo a curta distância.

Ao ser socorrido, o homem disse aos policiais militares que havia discutido com a namorada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina, que o atendeu inicialmente. Depois foi transferido para o Hospital São Cristóvão.