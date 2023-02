Mulher denuncia cárcere privado após agressões

A vítima relatou à Polícia Civil que o autor das agressões é seu namorado, que a manteve em cárcere privado por cerca de cinco dias

Uma mulher de 23 anos foi resgatada em Campina Grande, Agreste da Paraíba, após sofrer agressões físicas e psicológicas pelo namorado.

As agressões ocorreram no apartamento do suspeito, no Complexo Aluízio Campos, na zona sul de Campina Grande. Segundo a vítima, ela visitou o apartamento do suspeito e ele a manteve presa no local por cerca de cinco dias, e, dentro deste período, a vítima foi agredida fisicamente, na região do braço e também no rosto, e psicologicamente.

A mulher conseguiu sair do apartamento do namorado com a ajuda de uma amiga, e, auxiliada por familiares, denunciou o caso na Delegacia da Mulher de Campina Grande. Após a denúncia, uma medida protetiva foi concedida à vítima.

Não há informações sobre o suspeito de agredir a vítima.