PT estima arrecadação de até R$ 1 milhão em jantar de aniversário com cerca de 700 pessoas

A cúpula do PT estima ter arrecadado entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão com a venda de convites para o jantar de celebração de 43 anos do partido, em Brasília, nesta terça-feira (14).

O evento foi organizado pela tesoureira da legenda, Gleide Andrade. Foram disponibilizados ingressos a R$ 500, R$ 5.000, R$ 10 mil e R$ 20 mil.

Inicialmente, a sigla previa a venda de 300 convites. Com as doações na última semana, inclusive a poucas horas do jantar, a estimativa é que cerca de 700 pessoas tenham comprado entradas para a cerimônia.

A Folha de S.Paulo pagou pelo convite de R$ 500 para ter acesso ao evento de aniversário do partido.

O balanço das contribuições só deve ser divulgado oficialmente nesta quarta (15) ou quinta-feira (16).

Os recursos, segundo integrantes da cúpula petista, serão aplicados em ações de formação política, além de quitar uma parte restante da campanha eleitoral e também investir na comunicação do partido.

“O PT sempre trabalhou nessa linha do autofinanciamento. A gente só parou na pandemia. Mas fazemos sempre esse jantar de arrecadação no aniversário, além de outros eventos. Vamos investir na formação política de novos filiados, de dirigentes partidários”, disse Gleide.

Ministros, parlamentares aliados à sigla e integrantes da cúpula petista compareceram ao evento. Fernando Haddad (Fazenda) chegou após o discurso de Gleisi Hoffmann (PT-PR) e de Gleide. Ele ficou pouco tempo no jantar.

Além dele, Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Luiz Marinho (Trabalho) também estiveram presentes.

Entre os integrantes do Legislativo no evento, estavam o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Outro participante do jantar foi o ex-deputado petista João Paulo Cunha, preso no mensalão.

Já na segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incentivou as doações em discurso na festa de aniversário da sigla, quando renovou a autorização para desconto em folha de sua contribuição mensal ao partido -chamada de Sace (Sistema de Arrecadação de Contribuições Estatutárias).

Lula faz essa colaboração desde a fundação da legenda. O percentual do salário ainda será calculado pela Secretaria de Finanças do partido, e o valor será abatido de seus rendimentos como chefe do Executivo.

Durante a festa, foram servidos espumantes, uísque, gim, cerveja e sucos. Como entrada, o cardápio incluiu folhados, croquetes e bolinhos. Para o jantar, salada, frango frito e filé mignon foram oferecidos aos presentes.