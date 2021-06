Motoboy morre após ser atropelado por motorista com sinais de embriaguez e sem habilitação em SP

Segundo a polícia, o homem, que é pedreiro e não era habilitado, dirigia um Fiat Uno, quando fez uma conversão proibida e atingiu a vítima

Luca Castilho

FolhaPress

Um motoboy, 26 anos, morreu após ser atropelado por um carro dirigido por um homem de 66 anos, sem carteira de habilitação e com sinais de embriaguez, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), da gestão João Doria (PSDB), de São Paulo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (29), por volta das 20h45, na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi (zona oeste da capital paulista).

Segundo a polícia, o homem, que é pedreiro e não era habilitado. Ele dirigia um Fiat Uno, quando fez uma conversão proibida e atingiu a motocicleta da vítima. O motorista foi preso em flagrante. Já o resgate acabou acionado e constatou a morte da vítima. Foi solicitada perícia ao local e nos veículos envolvidos.

Ainda segundo a SSP, o motorista foi levado ao 89º DP (Distrito Policial), Portal do Morumbi, na Vila Suzana. A autoridade policial deu voz de prisão em flagrante ao idoso. A polícia não informou se o condutor do carro fez o teste do bafômetro.

No boletim de ocorrência, o homem foi autuado “por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qual, e não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação” . A reportagem não conseguiu falar com a defesa do motorista.

Esta foi a segunda morte de entregadores na capital nos últimos dias. A motorista de uma BMW foi presa após atingir uma fileira de motos estacionadas, matar um motoboy e ferir de forma grave outro, na madrugada deste domingo (27) no Cambuci, na região central. A motorista acabou solta depois, após pagar fiança.