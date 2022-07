Moradora picha o próprio muro denunciando falta d’água em Pacatuba, no Ceará

Uma moradora pintou uma mensagem no muro da própria casa para alertar sobre a falta de d’água na residência, em Fortaleza

Uma moradora pintou uma mensagem no muro da própria casa para alertar sobre a falta de d’água na residência no Bairro Monguba, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Vilma Garcia relatou que mora no local há quatro meses e, desde então, o abastecimento de água nunca foi normalizado, o que motivou ela a pedir ao irmão para pintar no muro a frase com a denúncia: “Aqui falta água todo dia o dia todo”.

Segundo a mulher, a casa dela não é a única a enfrentar a falta de abastecimento de água, que também causa problemas para outros moradores da mesma rua.

Ainda conforme Vilma, ela já entrou em contato com a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), mas nada foi resolvido; porém, as cobranças da empresa chegam todos os meses.

A Cagece informou que realiza obras de melhoria no abastecimento de água da Rua Pedro de Sá Roriz, onde mora Vilma, que devem ser concluídos em 15 dias.

A companhia acrescentou que vai enviar equipes técnicas para verificar se há vazamento oculto no local.