Morador tem para-brisa do carro quebrado após encomenda ter sido jogada por cima de muro

Segundo o morador, ele foi surpreendido com a entrega de uma compra que fez pela internet

Um morador teve o para-brisa do carro quebrado após uma encomenda ter sido jogada por cima do muro, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Imagens mostram o vidro do carro rachado pelo impacto da pancada.

O caso aconteceu última terça-feira (29), no Bairro JK. Segundo o morador, ele foi surpreendido com a entrega de uma compra que fez pela internet.

Como não tinha ninguém na casa para receber e encomenda, o entregador jogou a caixa por cima do muro e acertou o para-brisa. O portão do imóvel é fechado, o que impossibilitou de ver que o carro estava na garagem.

Elvis levou um susto ao chegar em casa e perceber a caixa em cima do carro. “Olha só o presentinho que eles mandaram pra mim… nossa”, disse ele, em tom irônico, em um vídeo mostrando a situação do vidro do carro.

O morador informou que ligou para a empresa responsável pela entrega, que disse que vai arcar com o prejuízo após o dia 5 de dezembro. Como o nome da empresa não foi divulgado.