“Mestre do disfarce” fingia ser subsecretário para ajudar grileiros

Um homem, que se passava por subsecretário da Casa Civil do Distrito Federal para obter vantagens financeiras, é alvo da PCDF

Na manhã desta sexta-feira, 03, um homem, que se passava por subsecretário da Casa Civil do Distrito Federal para obter vantagens financeiras, é alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A operação, batizada de Ambrósio, foi desencadeada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).

“As buscas que estão sendo realizadas hoje visam colher mais elementos para a investigação, que ainda se encontra em curso, razão pela qual não serão fornecidas mais informações neste momento”, destaca Valente, o delegado responsável pela investigação.

São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Águas Claras, Vicente Pires e Taguatinga. A polícia descobriu que o investigado, valendo-se da falsa identidade, participava de reuniões com agentes políticos e tentava interferir, sobretudo, em ações de combate à ocupação irregular de terras.

Ele agia em conjunto com outros três comparsas, aparentemente “grileiros”, para tentar impedir a atuação do Estado sobre as invasões realizadas por eles.

O principal alvo também se passava por subsecretário do DF Legal e, adotando quaisquer das duas falsas identidades, entrava gratuitamente em casas noturnas e consumia bebidas.

As buscas realizadas nesta sexta buscam colher mais elementos para a investigação, que ainda estão em curso. De acordo com a PCDF, não há indicativo da participação de servidores públicos ou agentes políticos nos crimes em apuração.

Os investigados podem responder, entre outros delitos, pelos crimes de tráfico de influência, fingir-se funcionário público, falsidade documental, esbulho possessório, loteamento irregular de terras, estelionato e associação criminosa.

O nome da operação faz referência ao personagem enganador da peça O Noviço, de Martins Pena.