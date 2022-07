Menino perde parte da orelha ao ser atacado por cachorra enquanto passeava com a mãe

Na quarta, 13, um menino de 4 anos perdeu parte da orelha ao ser atacado por uma cachorra enquanto passeava com a mãe

Na última quarta-feira, 13, um menino de 4 anos perdeu parte da orelha ao ser atacado por uma cachorra enquanto passeava com a mãe, no Bairro Papillon Park, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Gabrielly de Jesus conta que tinha ido até uma praça com seu filho, Enzo Henrique, e na volta para casa foi surpreendida pelo animal, que derrubou a criança no chão.

Após o menino ser atacado, a mãe relata que o levou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aparecida de Goiânia e, de lá, ele foi transferido para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

O Hecad detalhou que o menino foi atendido na instituição no mesmo dia e recebeu alta no dia seguinte, após iniciar tratamento com antibiótico. Após a alta, ele foi encaminhado para “atenção primária para dar continuidade ao tratamento”.

Desde que o filho foi mordido, Gabrielly conta estar traumatizada e revelou que não foi mais à praça com o menino.