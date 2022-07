Acidente de ônibus no Egito deixa 25 mortos

Acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde as estradas são frequentemente mal conservadas e as regras de trânsito são pouco respeitadas

Pelo menos 25 pessoas morreram e 35 ficaram feridas na quinta-feira quando seu ônibus colidiu com um caminhão estacionado na beira da estrada no centro do Egito, informou a província de Minya, onde ocorreu o acidente.

“O motorista do caminhão parou à beira da estrada para trocar um pneu quando foi atropelado por trás pelo ônibus”, que tinha cerca de cinquenta passageiros a bordo, diz o comunicado do governo de Minya, onde aconteceu o acidente, cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo.

Acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde as estradas são frequentemente mal conservadas e as regras de trânsito são pouco respeitadas. Um saldo anterior informou 22 mortos e 33 feridos.

© Agence France-Presse