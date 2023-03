Menina de 3 anos mata irmã de 4 anos com tiros nos EUA

Casos com armas de fogo se tornaram a principal causa de morte entre pessoas de 1 a 19 anos nos EUA

Uma menina de 3 anos matou sua irmã de 4 anos de forma acidental com um disparo de arma de fogo, o caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, nesse domingo (12).

“A criança de 3 anos é a suposta atiradora. Parece ser um caso de disparo não intencional”, relatou o o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez.

Segundo o xerife, familiares e amigos com cinco adultos e duas crianças, estavam dentro de um apartamento, o acidente aconteceu no momento que as crianças ficaram sem supervisão em um quarto.

A menina mais nova, de 3 anos, pegou uma pistola semiautomática carregada, quando a família ouviu um tiro e correu para o quarto, já encontraram a menina de 4 anos sem vida no chão.

O xerife falou que nessa situação, alguém sofra acusação por não proteger o armamento.