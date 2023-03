Polícia Federal combate falsificação de dinheiro

Em janeiro deste ano, a PF já havia cumprido um mandado de busca e apreensão pelo mesmo crime na cidade de Itabuna

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a operação Notas Fakes, com objetivo de combater a aquisição e introdução na circulação de cédulas falsas. São cinco mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Itabuna, Camamu e Camacan.

Em janeiro deste ano, a PF já havia cumprido um mandado de busca e apreensão pelo mesmo crime na cidade de Itabuna.

Os crimes investigados (adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa) preveem penas que podem chegar a 12 de anos de reclusão e multa.

A investigação começou a partir de um trabalho de monitoramento pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, que noticiou suspeitas de encomendas contendo cédulas falsas à Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda Falsa da Polícia Federal.

Com a continuidade das investigações, em decorrência das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.