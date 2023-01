Médico é preso suspeito de agredir e manter namorada em cárcere privado

A vítima, uma jovem de 22 anos, era proibida de falar com amigos e família

Um médico de 39 anos foi preso suspeito de agredir com socos, ameaçar e manter a namorada em cárcere privado em Juazeiro do Norte, no Ceará. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (23). A vítima, uma jovem de 22 anos, era proibida de falar com amigos e família. Ela, inclusive, perdeu parte dos dentes da frente após a agressão.

O médico foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará. Com base nas informações policiais, as agressões inicialmente aconteceram em Fortaleza, quando a vítima veio para a capital a pedido do suspeito.

Em seguida, o médico a levou de volta para Juazeiro do Norte, onde os abusos continuaram. Ela mantinha um relacionamento há cerca de dois meses com o preso. A PMCE foi acionada pelas amigas da vítima, após ela relatar que estava sendo mantida em cárcere privado pelo namorado, em uma casa situada no Bairro Planalto, em Juazeiro do Norte.

Os policiais militares já encontraram a mulher com sinais visíveis de agressões físicas. Ambos foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Na unidade, os investigadores constataram que a mulher vinha sendo agredida fisicamente desde sábado (21), quando foi se encontrar com o suspeito em uma casa situada em Fortaleza.

Desde então, estava em cárcere pelo suspeito sob novas agressões físicas e psicológicas. Diante de todos os relatos e das marcas deixadas por ele no corpo da vítima, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e cárcere privado.