Médico é encontrado morto em hospital, na Bahia

O caso aconteceu durante o plantão do profissional, as causas da morte ainda são desconhecidas e corpo será periciado

O médico José Mauro Badaró Cardoso, de 37 anos, foi encontrado morto na sala de descanso do Hospital Municipal Josefa Monteiro, em Caém, cidade ao norte da Bahia, na noite de quarta-feira (27). as causas da morte ainda são desconhecidas.

De acordo com a delegacia da cidade, o corpo do médico foi encontrado sem marcas de violência e será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que irá identificar o que provocou a morte.

O caso é investigado e a polícia detalhou que analisa detalhes e circunstâncias da vida pessoal e social de José Mauro, que podem ajudar a entender o que aconteceu com ele. Os detalhes sobre o sepultamento ainda não foram divulgados.

Segundo Caso

Um outro médico também foi encontrado morto durante o plantão, 10 dias antes de José Mauro. Este primeiro caso aconteceu no dia 17 de julho, no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas, que fica na região oeste do estado.

O médico foi identificado como Heitor Wagner Silva Oliveira, e a suspeita inicial da polícia é de que a morte tenha sido causada por overdose medicamentosa. O corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), mas o laudo ainda não foi divulgado.