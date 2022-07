PF deflagra operação para reprimir câmbio ilegal e evasão de divisas

Os alvos foram oito pessoas físicas e quatro jurídicas

A Polícia Federal cumpriu hoje (28), 12 mandados de busca e apreensão da Operação Dollaro Bucato II, a operação busca reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN), que resultam em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.

As investigações começaram depois de informações obtidas após cumprimento de mandados judiciais pela PF em 2019 e 2021, na Operação Dollaro Bucato I.

Nesta manhã fora cumpridos um mandato em Campinas (SP), seis em São Paulo, um em Santo André (SP), um em Itapira (SP) e três em Goiânia.

A partir da análise de documentos e dispositivos eletrônicos foi possível constatar milhares de operações financeiras efetivadas por pessoas físicas e jurídicas direcionadas a remessas não autorizadas de capital para o exterior, principalmente para o continente asiático.

“As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos”, disse a PF.

As movimentações atípicas foram percebidas em diversas regiões do país. O montante movimentado superou R$ 1 bilhão, em dois anos. Pelo menos R$ 230 milhões passaram por contas de pessoas jurídicas que aparentam ser de fachada, por não terem atividade operacional e com capital social incompatível com os valores movimentados.

A PF acredita que aos valores movimentados para o exterior sejam provenientes de pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e tráfico de drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasil