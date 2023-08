Médico é encontrado morto, com mãos e pés amarrados, após desaparecer em MS

Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, desapareceu na semana passada. A última vez que tinha sido visto foi no dia 26 de julho após sair do trabalho

Desaparecido há uma semana, um médico foi encontrado morto e com os pés e mãos amarrados em Dourados (MS).

Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, desapareceu na semana passada. A última vez que tinha sido visto foi no dia 26 de julho após sair do trabalho no Hospital da Cassems, em Dourados, a 232km de Campo Grande.

Como o médico não compareceu a dois plantões que deveria cumprir, na sexta-feira (28) e sábado (29), familiares e amigos desconfiaram. A família registrou formalmente o desaparecimento nesta quarta-feira (2).

Uma mulher ligou para a polícia após desconfiar de um carro parado na frente de uma casa há muitos dias. Ao ver um jaleco dentro do veículo, ela se aproximou da residência e notou cheiro forte e moscas no imóvel.

O corpo de Gabriel já estava em decomposição, em cima de uma cama, e com pés e mãos amarrados. O médico ainda estava com a roupa que usava na última vez que foi visto, e tinha ferimentos na cabeça, segundo informações da polícia. A casa onde o corpo foi encontrado era alugada por temporadas.

As buscas por Gabriel começaram pelo carro dele, já que o médico estaria conversando com amigos e familiares por mensagens no celular. A Polícia investiga se conhecidos estão envolvidos no crime.

Nenhuma hipótese foi descartada.