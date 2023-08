Bancada evangélica escolha candidata ao CNMP

Marcondes foi apresentada por Eli Borges (PL-TO), ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), durante culto, aos parlamentares

A bancada evangélica escolheu a advogada Ana Luísa Marcondes para disputar a vaga no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Com a escolha, a corrida se tornou incerta, já que, até então, o advogado Edvaldo Nilo era o favorito para o cargo.

Marcondes foi apresentada por Eli Borges (PL-TO), ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), durante culto, aos parlamentares. A advogada é ex-assessora-chefe do Conselho. As informações são da Coluna Por Roseann Kennedy, do jornal O Estado de São Paulo.

Inicialmente, Nilo tinha o favoritismo, especialmente do Centrão, mas perdeu a adoração quando veio à tona uma investigação por improbidade administrativa que o advogado enfrente no Ministério Público da Bahia.

Outro nome forte na corrida é o da procuradora Maria Tereza Uille, que tem o apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Sendo assim, Marcondes fica em terceiro lugar na competição, que deve ser votada na próxima semana pela Câmara dos Deputados.