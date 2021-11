Maus-tratos: Homem decapita cinco cães e envia um vídeo do crime à madrasta

O caso aconteceu no dia 30 de março, em 2021. As imagens, entretanto, só vieram à tona agora

A disputa por uma herança tirou a vida de uma cadela e cinco filhotes no município de Formosa, Goiás, no entorno do Distrito Federal. O processo de partilha de bens é travado pelo filho de um senhor e sua madrasta. No conflito, o homem teria decapitado, filmado e colocado na porta da casa da madrasta os corpos sem vida dos animais. O caso aconteceu no dia 30 de março, em 2021. As imagens, entretanto, só vieram à tona agora.

O vídeo onde os cachorros da raça Burriler são decapitados tem imagens fortes e incômodas, por esse motivo, não o reproduziremos.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou que o motivo do conflito era a herança do pai do suspeito. Um dos principais itens seria visados seria uma fazenda. Infelizmente, cinco animais indefesos pagaram com a vida pela disputa. Kika, como era conhecida, vivia na fazenda em questão junto de seus cinco filhotes. Um áudio do suspeito, onde ele assume o assassinato dos animais, circula pelas redes sociais.

“Ela tinha uma cachorra lá na fazenda. Eu degolei a cachorra ontem e os filhotinhos e joguei as cabeças na porta da casa. Só para ela saber o que vai acontecer”, afirma um homem na gravação. A casa onde os animais foram deixados fica localizada no Setor Primavera. A veracidade do áudio e a confirmação de que ele foi gravado pelo suspeito ainda está sendo apurada pela PCGO.

O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia de Polícia, comandada pelo delegado Paulo Henrique. O inquérito deve ser concluído em breve e, caso comprovado, o responsável deve ser indiciado por maus-tratos, com pena de 2 a 5 anos de prisão, podendo ser agravada em caso de condenação.

No depoimento, a madrasta disse que, no dia 30 de março, às 4h20 da manhã, encontrou as cabeças dos animais, ela diz ter ficado em choque.

Em entrevista ao site Metrópoles, o homem acusado do crime negou qualquer envolvimento. “A gente sabe qual é o interesse em divulgar essa falácia em modo espiral e pejorativo à minha imagem”, falou.

O suspeito disse que o caso se trata de uma “forma triste” da madrasta não aceitar a derrota nos tribunais. Sobre o áudio onde assume a autoria dos crimes, o homem disse não provar nada. “Absolutamente não é a minha voz”, afirmou.