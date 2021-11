401 pessoas alcoolizadas foram apreendidas no final de semana

As ações foram realizadas em Ceilândia, Asa Sul, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Sudoeste, Águas Claras, Taguatinga e Estrutural

Em ação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) com o apoio da Polícia Militar no final de semana, cerca de 401 pessoas alcoolizadas foram apreendidas nas regiões de Ceilândia, Asa Sul, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Sudoeste, Águas Claras, Taguatinga, Estrutural, Planaltina, Santa Maria, Vicente Pires, Guará e Samambaia.

Além desses, outros 81 com a habilitação vencida ou suspensa, quatro estacionados de forma irregular sobre faixa destinada a pedestre, 12 que avançaram o sinal vermelho do semáforo e 12 motocicletas com escapamento irregular foram apreendidos.

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após o consumo de álcool é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano.

Caso ocorra a reincidência da infração no período de até 12 meses, a multa é em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. A recusa em fazer o teste do etilômetro também é considerada infração passível das mesmas penalidades.

As informações são da Agência Brasília