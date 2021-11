‘Ainda não’, diz Ibaneis sobre retirada de máscaras em ambientes fechados

No dia 26 de outubro, o governador editou um decreto e retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. A exigência de máscara fica valendo apenas para locais fechados

Na manhã desta segunda-feira (8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que não há previsão para a retirada de máscaras em locais fechados. “Por enquanto ainda não, precisamos avançar na vacinação para termos um nível de segurança na circulação do vírus. Vamos acompanhar e avaliar a não utilização”, disse o mandatário.

No dia 26 de outubro, o governador editou um decreto e retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. A exigência de máscara fica valendo apenas para locais fechados.

A decisão de Ibaneis sobre o uso de máscaras aconteceu após o registro da taxa de transmissão da covid-19 mais baixa da capital, calculada em R(t) 0,79. Isso significa que uma pessoa pode transmitir para outras 79. Quando o índice R(t) está abaixo de 1, a pandemia tende a regredir

Ibaneis também comentou sobre a retirada da obrigatoriedade dos termômetros em missas em cultos. “Foi um ato do governador Paco. Esses termômetros têm se tornado inúteis ao longo do tempo. Para os pequenos comerciantes era difícil manter, para os grandes centros era mais tranquilo”, afirmou.

Durante a conversa com jornalistas, Ibaneis Rocha citou sua viagem à Lisboa como exemplo sobre o uso de máscaras em locais fechados. “Eu vi isso agora na viagem. Grande parte dos locais fechados já não cobram mais a máscara. Mas eles estão bastante avançados na vacinação, cerca de 86% da população já vacinada e já não se tem mais o susto que se tinha há um tempo atrás”, afirmou o governador.

As declarações de Ibaneis ocorreram após a inauguração da duplicação de um trecho da DF-140. A obra foi iniciada em 29 de abril deste ano, e conta com a força de trabalho de 50 operários. Todo o serviço está previsto para ser executado em 270 dias a partir do início, com o investimento de R$ 20,4 milhões.

“Além da duplicação dessa via, temos uma obra muito importante que é o viaduto do Jardim Botânico que tem um trânsito muito pesado. Esperamos até o próximo ano está com essas obras todas concluídas”, disse Ibaneis Rocha sobre o pacote de obras.

Covid-19 no DF

Novidade na divulgação dos boletins de casos e óbitos por covid-19 na capital. A Secretaria de Saúde informou que os documentos serão disponibilizados somente nos dias úteis, sem divulgação em finais de semana e feriados.

Tal medida ocorre pela queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte.

Desde o início da pandemia, 515.639 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,5% (502.886) deste número estão recuperados. Do total de casos, 10.911 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

