PRF recupera reboque furtado

O veículo foi furtado de Águas Claras há cerca de dois dias. Homem colocou o reboque à venda às margens da BR 070

Por Juliana Pimentel

Durante ronda na BR 070 realizada no último sábado, 6, a PRF recebeu uma denúncia sobre um reboque anunciado para venda às margens da Rodovia Federal. A partir das investigações, constatou-se que o veículo foi furtado em Águas Claras há cerca de dois dias.

Ao chegarem no local, a equipe verificou que o reboque estava sem placa e com uma faixa de vende-se, com número de celular para contato.

Um comerciante, de 61 anos, que trabalha próximo a BR 070, onde o reboque estava estacionado, aproximou-se da equipe policial e informou que um outro homem o deixou responsável pela venda do veículo.

O número de celular que constava na faixa era do comerciante, ele e o reboque foram encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia Civil em Taguatinga.