PCDF divulga retrato falado de suspeito de roubo na Asa Sul

O criminoso é acusado de roubo transeunte próximo a parada de ônibus na Asa Sul. O crime ocorreu em setembro

Por Juliana Pimentel

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou nesta segunda-feira, 8, o retrato falado nº 117/202 de suspeito de roubo a transeunte ocorrido em setembro deste ano. O crime aconteceu em via pública da SHIGS 709, Asa Sul, e foi apurado pela equipe da 1ª DP.

De acordo com a imagem fornecida pelo Instituto de Identificação (I.I), o acusado é magro, tem entre 18 e 20 anos, pele negra, e aproximadamente 1,70 de altura.

Denuncie

Informações referentes à investigação e ao suspeito podem ser enviadas à equipe da 1ª DP. As denúncia são através dos canais online no site oficial da PCDF, ou pelo Disque-Denúncia (197), com garantia de sigilo absoluto.