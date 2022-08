Mãe é suspeita de queimar as mãos das filhas como castigo, em Rio Verde

O Conselho Tutelar informou que a mulher usou uma colher quente para queimar as mãos das filhas

Duas irmãs de 9 e 7 anos, moradoras de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, tiveram as palmas das mãos queimadas como forma de castigo da mãe porque comeram uma lata de leite condensado, no domingo (31), segundo o Conselho Tutelar.

O nome da mulher não foi divulgado para preservar a identidade das crianças.

“Foi conversado separadamente com a mãe e as menores e confirmado que a genitora queimou as mãos como punição por elas terem comido uma caixinha de leite condensado”, ressaltou o conselheiro tutelar Marcos Alexandre Soares.

De acordo com o Conselho Tutelar, vizinhos fizeram denúncia anônima do caso. A partir daí, uma equipe foi à casa das meninas e as encontraram com as mãos cheias de bolhas. Para os conselheiros, a mãe disse que elas encostaram numa panela quente, versão que foi desmentida posteriormente.

Os vizinhos ficaram sabendo da agressão porque as meninas foram pedir pomada para passar na palma das mãos por não aguentar a dor da queimadura.

“As meninas continuaram com a mãe porque elas relataram somente essa agressão. O caso foi encaminhado para a delegacia e para o Juizado da Infância, que vai decidir sobre a mãe”, esclareceu Marcos Soares.