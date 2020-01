Ladrões usam melancia para quebrar vitrine e furtar loja de calçados

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23), duas pessoas usaram uma melancia e uma pedra para quebrar a vitrine e furtar produtos de uma loja de calçados. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a polícia investiga o caso.

A dona da loja, Thais Gomes, de 32 anos, diz que soube do crime ainda na madrugada, por volta de 4h, quando pessoas que passavam pela rua viram a melancia e a vitrine quebrada em dois pontos. O caso ocorreu em Batayporã-MS.

De acordo com ela, foram levadas algumas das mercadorias que estavam expostas na vitrine, como shorts, sandálias, tênis e chinelo. Somente com os produtos, o prejuízo, conforme o cálculo da lojista, é de aproximadamente R$ 800. Ela ainda não contabilizou o valor da vitrine, mas diz que o estabelecimento tem seguro e que em dez anos com comércio no local foi a primeira vez que foi furtada.

O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de Polícia Civil de Batayporã. Segundo o delegado responsável pelo caso, policiais passaram toda a manhã desta quinta fazendo levantamento no local. A suspeita, conforme ele é que um casal tenha cometido o furto a loja.