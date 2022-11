Jovem tem convulsões durante prova do Enem

A jovem passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade

Durante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (13), uma das candidatas passou mal e precisou ser encaminhada ao hospital em Vitória. A jovem teve convulsões e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o pai da canditada, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.

Durante a realização da prova a estudante teve duas crises de convulsão e saiu de ambulância do local da avaliação. No vídeo acima mostra a ambulância chegando à Faculdade Faesa, onde a jovem respondia as questões do Enem.

“Essa crises de ansiedade aparecem em momentos de prova e mostram responsabilidades”, disse o pai.

A preocupação do pai é se a filha terá alguma perda por conta deste incidente. A jovem tem o sonho de cursar medicina e necessita da nota do Enem para conseguir.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi procurada sobre o atendimento do Samu à candidata, mas até a última atualização desta reportagem não havia respondido a solicitação.