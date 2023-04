Jovem mata o própio pai com marteladas na cabeça enquanto lia a bíblia

O suspeito relatou à Polícia Civil ser cristão e que lia a Bíblia pouco antes de cometer o crime

O jovem João Victor Ferreira Viana de Sousa, de 18 anos, matou o pai Márcio Ferreira Viana de Sousa, de 46 anos, a marteladas no apartamento onde moravam em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (25).

Segundo o agressor, ele viveu um momento de ‘fúria’ ao ver o pai chegando alcoolizado em casa após uma festa.

O filho fugiu após ter aplicado os golpes na vítima, mas acabou preso, segundo consta no Boletim de Ocorrências (BO), João teria confessado ter matado o próprio pai e dito: “Merecia morrer”.

Ainda de acordo com o documento registrado no 2º DP de Praia Grande, o homicida contou aos policiais como matou o pai. Primeiro ele aplicou um golpe ‘mata-leão’ e o jogado no chão para, em seguida, pegar um martelo e golpear várias vezes a cabeça da vítima.