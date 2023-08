Jovem é resgatada de cárcere privado após 6 meses na Cidade Ocidental

A jovem vivenciou seis meses de horror, incluindo tortura, estupro e ameaças constantes

Na última terça-feira (1º), véspera do aniversário de uma jovem de 19 anos, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, mantida em cativeiro por seu companheiro de 22 anos, vivenciou seis meses de horror, incluindo tortura, estupro e ameaças constantes.

O resgate ocorreu graças à coragem da jovem, que conseguiu pedir ajuda à sua irmã. A Polícia Militar foi acionada e chegou até o local onde ela estava sendo mantida. Quando a vítima percebeu a aproximação dos policiais, desesperada, tentou escapar pulando o portão da casa para pedir socorro. Nesse momento, o suspeito tentou impedi-la e a agrediu, mas os policiais conseguiram prender o agressor em flagrante.

A jovem contou que estava com o suspeito há nove meses, mas cerca de seis meses atrás, ele começou a trancá-la dentro de casa. A partir desse momento, ela se tornou vítima de agressões físicas diárias, além de ser vítima de estupro repetidamente. As ameaças de morte eram constantes, o suspeito cortou todo o cabelo da jovem antes da chegada da polícia.