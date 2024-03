Jovem é morto após atirar contra policiais em MS

Luiz Antônio Ferreira Bezerra, de 18 anos, faleceu na madrugada deste sábado (23) durante um confronto com a equipe de Força Tática da Polícia Militar, em Anastácio. De acordo com as autoridades, as circunstâncias da morte serão investigadas por meio de um inquérito.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava planejando roubar armas e dinheiro de um cofre na residência de um Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) local. No entanto, ao ser avistado pelas autoridades, o jovem fugiu para uma área de mata e começou a disparar contra os policiais, que reagiram aos tiros.

Luiz foi atingido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.