Marielle: STF forma maioria para manter a prisão dos irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa

Na madrugada desta segunda (24), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria em apoio à ordem do ministro Alexandre de Moraes, que impôs a prisão dos indivíduos acusados de ordenar o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Os votos favoráveis dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin se alinharam a Moraes, assegurando a continuidade das prisões e a aplicação de medidas cautelares adicionais. Ainda se aguarda a conclusão dos votos dos ministros Luiz Fux e Flávio Dino, esperados até o término do dia.

Na manhã de domingo (24/3), uma ação coordenada pela Polícia Federal resultou na captura dos suspeitos de serem os mandantes do crime contra Marielle Franco e Anderson Gomes, visando também delitos associados a organização criminosa e interferência na justiça relacionados ao Caso Marielle.

Entre os detidos estão o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), seu irmão Domingos Brazão, membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Rivaldo Barbosa, ex-diretor da Polícia Civil do Rio.

A confirmação dessa ordem de prisão foi realizada em uma sessão virtual.

Subsequentemente, no domingo, os três detidos foram submetidos a audiências de custódia. Estas foram presididas pelo desembargador Airton Vieira, juiz auxiliar no gabinete do ministro, na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Os três já estão no Complexo Penitenciário da Papuda.