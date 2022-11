Jovem de 21 anos é preso suspeito de assassinar empresário durante roubo

O mandado de prisão foi cumpridp pela Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) no último sábado (12)

Um jovem de 21 anos foi preso em Porto Velho suspeito de matar um empresário. O crime de latrocínio aconteceu no dia 4 de novembro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso na Zona Leste de Porto Velho e é um dos suspeitos do crime de latrocínio contra o empresário Hermínio Nascimento Melo, de 38 anos.

Conforme a Polícia Civil, no dia do crime, três homens anunciaram o roubo no estabelecimento da vítima. Houve uma troca de tiros, sendo o empresário e um dos suspeito atingidos. Por conta do ferimento, Hermínio morreu. Já o outro ferido conseguiu fugir do local.

A prisão

Diante do crime, foi iniciada a investigação. Os agentes da DERF identificaram os autores e o local em que estavam. O delegado Daniel Braga, responsável pela delegacia, representou pela prisão temporária de um dos suspeitos, que foi cumprida no último sábado (12).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram as roupas utilizadas no crime (calça suja de sangue e botas). O suspeito, que segundo a polícia confessou o crime, após receber a voz de prisão foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá a disposição da justiça.

Segundo as investigações, o objetivo dos criminosos era roubar a arma da vítima, uma pistola 9mm. A Polícia Civil apreendeu as duas armas utilizadas no confronto. Os agentes da DERF continuam o trabalho com objetivo de prender os demais envolvidos na ação criminosa.